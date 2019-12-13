В России из-за санкций сократилось социальное неравенство
Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах среди россиян, говорится в статье «Санкции и контрсанкции: Что они сделали?» экономиста Американского университета Армении Гаяне Барсегян для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).
«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.
В настоящее время, отмечает Ura.ru, актуальный индекс для России после санкций составил 33%, а если бы их не было, то он бы составил порядка 34%. Чем выше неравенство в распределении доходов, тем больше коэффициент приближается к 1.
Такого эффекта удалось добиться за счет того, что санкции были направлены на элиту, а контрсанкции – на поддержку российских сельхозпроизводителей.
Ранее в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что в случае отмены санкций, на смену им сразу же придут заградительные пошлины.
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