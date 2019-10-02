В Сенате США призвали ввести новые санкции против Кремля

В обращении, которое подписало десять сенаторов, говорится о том, что российское правительство продолжает ущемлять диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе «мотивированно лишает» свободы многих россиян.

В документе названы и конкретные лица, которые, по мнению сенаторов, должны попасть в санкционный список США. Это, в частности, генпрокурор России Юрий Чайка и глава Минюста Александр Коновалов.

