В России использование ИИ станет обязательным для получения компаниями госсубсидий

«По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета», — цитирует ТАСС зампреда правительства.

Новую схему начнут тестировать в следующем году на предприятиях с годовой выручкой более 800 млн рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть финансирование внедрения решений на основе ИИ в здравоохранении для повышения уровня применения технологии, пишет Ura.ru.

