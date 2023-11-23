В России использование ИИ станет обязательным для получения компаниями госсубсидий
Использование искусственного интеллекта будет обязательным для компаний, желающих получать субсидии от государства. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета», — цитирует ТАСС зампреда правительства.
Новую схему начнут тестировать в следующем году на предприятиях с годовой выручкой более 800 млн рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть финансирование внедрения решений на основе ИИ в здравоохранении для повышения уровня применения технологии, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru