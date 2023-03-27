В России иранские автомобили появятся в продаже с 1 июня

Стоимость иранских машин, по словам Степанова, составит от 1 миллиона рублей до 1,7 миллиона рублей.

Автомобили будут сертифицировать в России, они подлежат гарантийному обслуживанию, передает РИА Новости.

Если Москва и Тегеран договорятся о совместном производстве автомобилей, то осуществлять их сборку можно было бы в России, в стране есть освободившиеся площади после ухода ряда производителей, рассказала НСН директор Национального агентства промышленной информации и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

