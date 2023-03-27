В России иранские автомобили появятся в продаже с 1 июня
Продажи иранских автомобилей Saipa в России планируется начать с 1 июня. Об этом рассказал гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов.
По его словам, к этому времени в страну предполагается завезти по параллельному импорту первую партию автомобилей – 1 тысячу моделей Quik, Saina и Shahin.
Стоимость иранских машин, по словам Степанова, составит от 1 миллиона рублей до 1,7 миллиона рублей.
Автомобили будут сертифицировать в России, они подлежат гарантийному обслуживанию, передает РИА Новости.
Если Москва и Тегеран договорятся о совместном производстве автомобилей, то осуществлять их сборку можно было бы в России, в стране есть освободившиеся площади после ухода ряда производителей, рассказала НСН директор Национального агентства промышленной информации и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
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