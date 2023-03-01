Совместные авто Москвы и Тегерана предложили собирать в России

«Использовать ситуацию может каждая сторона. У нас есть освободившиеся площади после ухода ряда производителей, есть люди, которые там работали, коллективы, оборудование. В свою очередь у Ирана есть свои автомобили. Теоретически, можно организовать здесь сборку, возможность дальнейшей локализации либо иранских автомобилей, либо таких, которые по факту считаются китайскими. Конечно, у Ирана не самые передовые технологии, Китай их в этом смысле опережает. Вопрос в том, будут ли иранские партнеры делиться с нами технологиями или это будет примерно то же, что было с японскими и европейскими партнерами. Они пособирали, а потом встали и ушли», - сказала Арабаджи.

Ранее, 22 февраля, официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф сообщил РИА Новости, что машины автопроизводителей из Ирана Saipa и Iran Khodro, которые будут поставляться в Россию, проходят процедуру сертификации. Пока не уточняется, будут ли иранские автомобили отправляться в Россию напрямую или через Белоруссию. По словам Галибафа, такой вопрос зависит от западных санкций.

