Совместные авто Москвы и Тегерана предложили собирать в России
Россия располагает оборудованием, которое осталось после ухода зарубежных производителей, в свою очередь у Ирана есть свои автомобили, отметила в эфире НСН Татьяна Арабаджи.
Если Москва и Тегеран договорятся о совместном производстве автомобилей, то осуществлять их сборку можно было бы в России, в стране есть освободившиеся площади после ухода ряда производителей, рассказала НСН директор Национального агентства промышленной информации и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
Накануне посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран не исключает, что помимо поставок иранских автомобилей в Россию, также есть возможность их совместного производства. По его словам, возможности российской и иранской стороны могли бы дополнить друг друга. Татьяна Арабаджи отметила, что Россия располагает всеми необходимыми мощностями для совместной сборки авто с Ираном.
«Использовать ситуацию может каждая сторона. У нас есть освободившиеся площади после ухода ряда производителей, есть люди, которые там работали, коллективы, оборудование. В свою очередь у Ирана есть свои автомобили. Теоретически, можно организовать здесь сборку, возможность дальнейшей локализации либо иранских автомобилей, либо таких, которые по факту считаются китайскими. Конечно, у Ирана не самые передовые технологии, Китай их в этом смысле опережает. Вопрос в том, будут ли иранские партнеры делиться с нами технологиями или это будет примерно то же, что было с японскими и европейскими партнерами. Они пособирали, а потом встали и ушли», - сказала Арабаджи.
Ранее, 22 февраля, официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф сообщил РИА Новости, что машины автопроизводителей из Ирана Saipa и Iran Khodro, которые будут поставляться в Россию, проходят процедуру сертификации. Пока не уточняется, будут ли иранские автомобили отправляться в Россию напрямую или через Белоруссию. По словам Галибафа, такой вопрос зависит от западных санкций.
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