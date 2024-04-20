В России готовые деревянные домокомплекты для ИЖС подорожали за год на 18%

По заверению экспертов, цены в ближайшее время будут только расти. В ассоциации отметили, что стоимость пиломатериала выросла за год на 30%.

Пока что скачок цен домокомплектов сдерживает только то, что сейчас в основном строятся дома по договорам, которые были заключены несколько месяцев назад и в 2023 году, отмечают в ассоциации.

Ранее управляющий партнер «Живой комплекс Les» Олег Дедков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на снижение стоимости на загородную недвижимость.

