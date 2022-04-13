В России допустили возможность роста поставок газа в Азию

В ближайшем будущем возможно увеличение поставок российского газа в Азию. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова.

Он напомнил, что сейчас РФ поставляет это топливо в Азию как по трубопроводу в Китай, так и в виде СПГ. По его мнению, эти направления можно развивать, при этом партнеры могут потребовать дополнительных скидок. Юшков добавил, что пока ни Южная Корея, ни Япония не отказываются от российского энергоносителя.

В то же время аналитик отметил, что по проекту «Ямал СПГ» Китаем законтрактованы три миллиона тонн газа, которые направляются на восток по Северному морскому пути (СМП). В зимнее время объемы уходят в Европу и оттуда частично в Азию.

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Аналитик уверен, что с увеличением поставок Китай готов «переварить» дополнительные объемы газа, к нему также может присоединиться Индия. При этом он считает, что, чем выше цена, тем ниже будет объем сделок.

Ранее Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу, но мы уйдем с Запада только частично.

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