В России 14 банков начнут кредитовать бизнес без процентов

Минэкономразвития России в рамках подписанного соглашения разрешило выдавать 14 банкам беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу.

Известно, что выразили свою готовность к выдаче предпринимателям беспроцентных ссуд 32 российских банка. Участие в программе финансирования субъектов малого и среднего бизнеса согласовано министерством 14 банкам, уточняет Газета. ru.

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Весь список банков опубликован ТАСС.

Ранее НСН писала о мерах прямой финансовой поддержки предпринимателей в условиях экономического кризиса и приостановки деятельности многих компаний и предприятий из-за вспышки коронавируса, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным во время видеосовещания по поддержке экономики.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесМинэкономразвитияКредиты
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