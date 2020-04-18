В России 14 банков начнут кредитовать бизнес без процентов
Минэкономразвития России в рамках подписанного соглашения разрешило выдавать 14 банкам беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу.
Известно, что выразили свою готовность к выдаче предпринимателям беспроцентных ссуд 32 российских банка. Участие в программе финансирования субъектов малого и среднего бизнеса согласовано министерством 14 банкам, уточняет Газета. ru.
Весь список банков опубликован ТАСС.
Ранее НСН писала о мерах прямой финансовой поддержки предпринимателей в условиях экономического кризиса и приостановки деятельности многих компаний и предприятий из-за вспышки коронавируса, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным во время видеосовещания по поддержке экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru