Прямые выплаты от государства коснутся полумиллиона российских компаний

Напомним, накануне Владимир Путин предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии. В частности, к ним относится решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, напоминает РИА ФАН.

Между тем, ранее НСН писала, что деятельность банков по работе с пострадавшими от пандемии коронавируса компаниями оценил глава Минэкономразвития России. Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» на личном опыте убедился в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты заработных плат.

Для этого он позвонил в два крупнейших российских банка. В первом Решетникову на «горячей линии» заявили, что постановление правительства еще не подписано, а во втором пообещали выдать кредит в мае. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что, выдачи кредитов идут медленно.

