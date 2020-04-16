Прямые выплаты от государства коснутся полумиллиона российских компаний
Прямые выплаты государства в связи с кризисом, который возник но фоне пандемии коронавируса, затронут полмиллиона компаний. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что их сотрудниками являются около 3 миллионов человек.
В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что эти выплаты покроют чуть больше половины зарплат сотрудников компаний малого и среднего бизнеса в апреле и мае текущего года.
Напомним, накануне Владимир Путин предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии. В частности, к ним относится решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, напоминает РИА ФАН.
Между тем, ранее НСН писала, что деятельность банков по работе с пострадавшими от пандемии коронавируса компаниями оценил глава Минэкономразвития России. Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» на личном опыте убедился в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты заработных плат.
Для этого он позвонил в два крупнейших российских банка. В первом Решетникову на «горячей линии» заявили, что постановление правительства еще не подписано, а во втором пообещали выдать кредит в мае. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что, выдачи кредитов идут медленно.
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