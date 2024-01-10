В Росптицесоюзе назвали 110-125 рублей справедливой ценой десятка яиц

Установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток являются «абсолютно нормальными, справедливыми, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, передает «Парламентская газета».

По ее словам, цены не продукт не изменятся после поставок из других стран, так как закупочная стоимость сегодня не ниже, чем у отечественных производителей.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев утверждал, что яйца из Азербайджана и Турции помогут скорректировать цены на эту продукцию внутри страны.