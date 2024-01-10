В Росптицесоюзе назвали 110-125 рублей справедливой ценой десятка яиц

Установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток являются «абсолютно нормальными, справедливыми, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, передает «Парламентская газета».

По ее словам, цены не продукт не изменятся после поставок из других стран, так как закупочная стоимость сегодня не ниже, чем у отечественных производителей.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев утверждал, что яйца из Азербайджана и Турции помогут скорректировать цены на эту продукцию внутри страны.

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Так, Турция 5 января ввезла в Россию вторую партию пищевых куриных яиц, сообщил Россельхознадзор. По данным ведомства, новая поставка включает 19,36 тонны (316800 штук), товар будет реализован на территории России. Первая аналогичная партия поступила в Россию 3 января, передает «Радиоточка НСН».

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря поручил поставить яйца в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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