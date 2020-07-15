Китай ответит санкциями на американский закон «Об автономии Гонконга»
Власти Китая намерены предпринять ответные меры в отношении США для защиты собственных интересов. Об этом заявили в китайском МИД, комментируя принятие в США закона и президентского указа «Об автономии Гонконга»: американские власти хотят привлечь Пекин к ответственности за продвижение нового законодательства в Гонконге в сфере нацбезопасности.
В МИД КНР считают, что американская законодательная инициатива «очерняет» закон о нацбезопасности Гонконга, является вмешательством во внутренние дела Гонконга и Китая и серьёзно нарушает международное право, передаёт RT.
Власти Китая намерены ввести санкции против граждан США и американских организаций, имеющих отношение к этому закону.
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