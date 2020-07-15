Китай ответит санкциями на американский закон «Об автономии Гонконга»

В МИД КНР считают, что американская законодательная инициатива «очерняет» закон о нацбезопасности Гонконга, является вмешательством во внутренние дела Гонконга и Китая и серьёзно нарушает международное право, передаёт RT.

Власти Китая намерены ввести санкции против граждан США и американских организаций, имеющих отношение к этому закону.

