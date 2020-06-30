Закон против «раковой опухоли». Китай пытается лишить сепаратизма Гонконг

«Реакция уже наступила. Госсекретарь США выступил резко против. Япония выразила сожаление о принятии этого закона. Запад заявил, что это урезание автономии Гонконга. Это так и есть. Но китайцев тоже надо понять. Когда Китай ровно 23 года назад, 1 июля, принимал у Великобритании Гонконг, это рассматривали как первый шаг к возвращению утраченных территорий. Но он был передан Пекину довольно хитро. Гонконг вошел в состав КНР на правах особого административного района с сохранением на ближайшие 50 лет того общественно-политического строя, который там существовал. То есть вроде передали, а вроде и нет. Рядовые китайцы могут въехать в Гонконг только по загранпаспорту. То же самое имело место и в Макао в 1999-м», - напомнил Котков.

Он отметил, что за эти 23 года произошло то, что и должно было произойти: Гонконг превратился в такую территорию, с которой выдачи нет, потому что там действуют другие законы.

«Превратился в раковую опухоль для КНР. Вместо одной из финансовых столиц Восточной Азии Пекин получил еще одну сепаратистскую территорию, как уже находящийся в составе КНР Восточный Туркестан – Синьцзян – и Тибет. Нелюбовь гонконгцев, которые за 150 лет превратились в отдельный этнос, к Китаю, поведение самих китайцев - китайских туристов, наводнивших Гонконг за эти годы, плюс постоянные попытки урезать автономию Гонконга – все это привело к цветной революции, которую мы наблюдаем с прошлого года. То есть что-то надо делать. Поэтому и был принят этот закон», - пояснил востоковед.

Он выразил уверенность, что санкции Запада последуют. «Но какие? Китай принял закон о Гонконге в очень удачный момент. В Соединенных Штатах скоро президентские выборы. Они осложнены коронавирусом и цветной революцией Black Lives Matter, которую мы сейчас наблюдаем. Ее задача – не допустить, чтобы Дональд Трамп баллотировался на второй срок. В этой ситуации Америке не до Гонконга. Санкции будут, но скорее из серии «погрозить пальцем», - заключил собеседник НСН.

Ранее Кирилл Котков в эфире НСН объяснил претензии США к Китаю.

