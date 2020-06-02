Новости за ночь: Правительство предложило меры по восстановлению доходов россиян
Выполнение национального плана правительства РФ по восстановлению экономики должно обеспечить устойчивый рост доходов населения, рост зарплат на 2,5% в годовом исчислении на конец 2021 года и снижение уровня безработицы ниже 5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект антикризисного плана от 29 мая. Впоследствии в него могли быть внесены изменения, отмечается в публикации.
В числе мер по увеличению реальных доходов россиян и поддержки занятости указаны уже анонсированные и запущенные механизмы — например, увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ.
Есть и новые предложения. Как утверждается в материале, правительство предлагает с 1 января 2021 года реализовать новый порядок «прямых выплат» по больничным листам, а также по пособиям в рамках социального страхования для граждан с детьми. С октября 2020 года власти намерены установить минимальный размер часовой ставки при найме сотрудников на неполное рабочее время на срок до трёх месяцев. Кроме того, будет предусмотрена возможность перевода государственных и муниципальных служащих на удалённую работу. Также планируется создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки. Минтруду предстоит до конца года определить единый подход к определению состава семьи перечню доходов для предоставления социальной поддержки.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН высказал мнение, что доходы населения будут снижаться ещё долго, а зарплаты большинства россиян в краткосрочной и среднесрочной перспективе не вернутся к «докоронавирусным» значениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru