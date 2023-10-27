Экс-глава ЦБ Дубинин: Ключевая ставка не упадет ниже 15% до 2025 года

Банк России не будет снижать ключевую ставку до 2025 года из-за экономических противоречий на фоне политической ситуации, предположил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН.

В пятницу, 27 октября, Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что готова «сделать это вновь», если не произойдет устойчивого замедления инфляции.