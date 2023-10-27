Экс-глава ЦБ Дубинин: Ключевая ставка не упадет ниже 15% до 2025 года
Рост зарплат и траты на оборонку на фоне повышения ставки создают инфляционную коллизию, которая не разрешится до 2024-2025 годов, сказал в эфире НСН Сергей Дубинин.
Банк России не будет снижать ключевую ставку до 2025 года из-за экономических противоречий на фоне политической ситуации, предположил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН.
В пятницу, 27 октября, Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что готова «сделать это вновь», если не произойдет устойчивого замедления инфляции.
«До тех пор, пока инфляция будет превышать установленные рубежи в 4-5,5% в год, Банк России будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Уважаемые коллеги из ЦБ также достаточно четко сказали, что в условиях мягкой бюджетной политики с большим увеличением бюджетных расходов это будет надолго. Вряд ли есть уверенность, что в 2024 или 2025 году будет достигнут этот уровень инфляции, поэтому не думаю, что возникнут предпосылки для снижения ставки при бюджетной политике, которая действует этому в противоход», - сказал Дубинин.
По его словам, рост зарплат и расходов на госзаказ и оборонку создают в экономике коллизию.
«Деньги, которые тратятся на повышение зарплат во всех секторах и на выполнение госзаказа, все, что связано с военными поставками, не создает условий для расширения количества товаров для потребителей. Такая непростая коллизия существует объективно в сегодняшней экономике. Для понижения ставки необходимы те или иные ограничения по бюджету. Насколько это реально с политической точки зрения и приоритетов? Мне кажется, что в ближайший год этого не будет сделано, возможно, в 2025 году какие-то меры созреют. Для этого должна созреть не только экономическая, но и политическая обстановка», - пояснил экс-глава ЦБ.
При этом Дубинин отметил, что у ЦБ больше не осталось возможностей влиять на инфляцию и курс рубля без сторонней помощи.
«С моей точки зрения, разумнее было сделать паузу в повышении ключевой ставки. У ЦБ сейчас практически не осталось инструментария, когда своими действиями они могут сдержать инфляцию и воздействовать на курс рубля. Теперь только за счет мер ЦБ без взаимодействия с Минфином и бюджетной политики это сделать нереально», - заключил собеседник НСН.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Центробанк повысит ключевую ставку для борьбы с «кредитным бумом» и инфляцией, а не ради укрепления рубля.
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