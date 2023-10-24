Инфляция не в норме: ЦБ повысит ключевую ставку с целью охладить «кредитный бум»

Центробанк повысит ключевую ставку на ближайшем заседании, но не с целью дополнительно укрепить рубль, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. По его словам, сегодня высокая ставка помогает бороться с «кредитным бумом» и инфляцией.

Совет директоров Банка России на заседании 27 октября может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 13 до 14%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. Голубовский согласился с таким прогнозом.