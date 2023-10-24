Инфляция не в норме: ЦБ повысит ключевую ставку с целью охладить «кредитный бум»
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН заявил, что Центробанк повысит ключевую ставку в пятницу, но не с целью дополнительно укрепить рубль.
Центробанк повысит ключевую ставку на ближайшем заседании, но не с целью дополнительно укрепить рубль, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. По его словам, сегодня высокая ставка помогает бороться с «кредитным бумом» и инфляцией.
Совет директоров Банка России на заседании 27 октября может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 13 до 14%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. Голубовский согласился с таким прогнозом.
«Да, думаю, что повышение ставки состоится, чрезмерной мягкости от Банка ждать не стоит. Подъем ставки приведет к тому, что еще больше будет охлаждаться кредитование. Главное, на что сейчас действует высокая ставка, это сокращение беззалогового кредита конечному потребителю. У нас кредитный бум в стране. То есть, у нас зарплаты растут и потребление в долг, из-за этого инфляция выше планов Центробанка. Он с ней борется. Надо понимать, что это также закрепит курс ниже ста рублей за доллар. Курс даже может уйти ниже 90, но это будет временным явлением», - объяснил он.
По его словам, высокая ставка поможет закрепить рубль, но не сразу и с временным эффектом.
«При этом ставка не оказывает немедленного влияния на курс рубля. Это раньше валютный рынок был чувствителен к процентам, теперь нет, потому что у нас нет возможности быстро занять низкодоходную валюту и продать ее. Сейчас такие операции – это сложно. Поэтому ставка действует на курс с временным лагом – месяц-два», - резюмировал собеседник НСН.
Уровень ключевой ставки Центробанка России может повыситься до конца года или же остаться неизменным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме. В настоящее время уровень ключевой ставки - 13%. До конца года Банк России проведет еще два заседания 27 октября и 15 декабря, на которых он может быть пересмотрен, передает «Радиоточка НСН».
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