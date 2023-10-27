Набиуллина: Ключевая ставка снизится при устойчивом снижении инфляции
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки станет возможным при устойчивом снижении инфляции, сообщает пресс-служба регулятора.
По её мнению, это может произойти в 2024 году.
Также она не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки.
«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», - сказала Набиуллина.
Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку c 13% до 15%, объяснив своё решение усилением инфляционного давления, а также тем, что внутренний спрос продолжает расти и «всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru