Набиуллина: Ключевая ставка снизится при устойчивом снижении инфляции

По её мнению, это может произойти в 2024 году.

Также она не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», - сказала Набиуллина.

Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку c 13% до 15%, объяснив своё решение усилением инфляционного давления, а также тем, что внутренний спрос продолжает расти и «всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

