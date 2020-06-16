В пресс-центре НСН расскажут о последствиях пандемии для малого и среднего бизнеса

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась ОНЛАЙН пресс-конференция «Малый и средний бизнес после пандемии».

Несмотря на постепенное снятие ограничений, экономисты сходятся во мнении о возможности второй волны экономического кризиса. При этом уже, согласно исследованиям Высшей школы экономики, после введения режима самоизоляции работу потеряли порядка 10% россиян и более половины респондентов столкнулись с сокращением заработной платы. По данным онлайн-касс, выручка предприятий малого и среднего бизнеса за май в России упала на 41% по сравнению с маем 2019 года.