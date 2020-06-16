В пресс-центре НСН расскажут о последствиях пандемии для малого и среднего бизнеса

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась ОНЛАЙН пресс-конференция «Малый и средний бизнес после пандемии».

Несмотря на постепенное снятие ограничений, экономисты сходятся во мнении о возможности второй волны экономического кризиса. При этом уже, согласно исследованиям Высшей школы экономики, после введения режима самоизоляции работу потеряли порядка 10% россиян и более половины респондентов столкнулись с сокращением заработной платы. По данным онлайн-касс, выручка предприятий малого и среднего бизнеса за май в России упала на 41% по сравнению с маем 2019 года.

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К беседе в пресс-центре НСН приглашены первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников и член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

В ходе пресс-конференции они расскажут о текущих итогах пандемии на предмет ущерба российскому бизнесу. Поделятся данными о падении доходов граждан и изменениях на рынке труда. Обсудят возможные и применяемы меры поддержки бизнеса в России. А также дадут прогнозы по второй волне кризиса.


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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
ТЕГИ:ЭкономикаЭкономический КризисПандемияБизнесСредний И Малый Бизнес
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