Глава ЦБ призвала выделять больше денег на поддержку населения
Для роста потребительской активности в стране необходимо увеличить количество программ по социальной поддержке населения, заявила в пятницу 10 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.
По её словам, по мере расходования запасов товаров и продуктов длительного хранения потребление вернётся к нормальному уровню.
«Общая стабилизация ситуации, улучшение ожиданий относительно перспектив развития экономики будут поддерживать потребительскую уверенность», — отметила Набиуллина.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за неграмотных действий ЦБ официальный курс рубля отличается от рыночных значений.
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