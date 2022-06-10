Глава ЦБ призвала выделять больше денег на поддержку населения

Для роста потребительской активности в стране необходимо увеличить количество программ по социальной поддержке населения, заявила в пятницу 10 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.

По её словам, по мере расходования запасов товаров и продуктов длительного хранения потребление вернётся к нормальному уровню.