В правительстве РФ заявили о быстром восстановлении рынка труда

Восстановление рынка труда в Российской Федерации происходит более интенсивно, чем прогнозировалось ранее, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, процесс неоднороден по регионам, учитывая размеры страны.

На полях Петербургского международного экономического форума глава Минтруда рассказал «Интерфаксу», сколько субъектов федерации восстановились в этом плане до показателей, предшествовавших пандемии.

«У нас уже 20 регионов полностью восстановились на постковидном периоде. 32 субъекта уже подходят к той точке, когда их рынок труда будет полостью восстановлен», - уточнил Котяков.

Опасения у главы Минтруда вызывают 12 регионов, по которым, скорее всего, надо будет принять дополнительные меры по восстановлению рынка труда. Он также напомнил, что продолжают действовать дополнительные меры поддержки, которые были введены с начала года - программа повышения квалификации, субсидирование найма безработных работодателями.