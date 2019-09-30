В правительстве озвучили объем «серых» зарплат в России
Правительство России назвало общий объем «серых» зарплат, с которых в бюджет не поступают налоги и страховые взносы.
Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз правительства, сумма «серых» зарплат в стране составляет около 10 трлн рублей ежегодно.
Авторы прогноза считают, что цифровизация в администрировании и модернизация налоговых режимов для налогоплательщиков с повышенным риском «теневой экономики» (самозанятые, малый бизнес) улучшат текущее положение.
Ранее экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что россияне выбирают «серую» зарплату из-за недоверия к государству.
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