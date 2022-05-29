Трамп: Рубль укрепился до «исторического максимума»
Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, сообщил бывший американский лидер Дональд Трамп.
Он считает, что дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют Москве зарабатывать «целое состояние».
Трамп также предположил, что спецоперацию РФ на Украине якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.
Как сообщалось ранее, наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии текущего года. Рост импорта из-за постепенного перестраивания цепочек поставок, должно спровоцировать ослабление рубля.
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