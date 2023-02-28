В Польше прекращение поставок российской нефти связали с визитом Байдена
Председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что поставки российской нефти в Польшу прекратились после визита в страну президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
По его словам, у компании были контракты с «Роснефтью» и «Татнефтью» - первый закончился в конце января 2023 года, а второй действовал до 2024-го, однако поставки по нему остановились гораздо раньше.
«Но после визита президента Байдена были остановлены поставки этой нефти в Польшу», - указал Обайтек.
Он добавил, что Польша не пострадала от отсутствия поставок от «Татнефти», так как Варшава получает сырьё с таких направлений, «как Северное море, Западная Африка, Мексиканский залив, Персидский залив».
Ранее Байден во время своего выступления в Варшаве заявил, что Россия не одержит победу в конфликте на Украине, сообщает НСН.
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