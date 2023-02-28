В Польше прекращение поставок российской нефти связали с визитом Байдена

По его словам, у компании были контракты с «Роснефтью» и «Татнефтью» - первый закончился в конце января 2023 года, а второй действовал до 2024-го, однако поставки по нему остановились гораздо раньше.

«Но после визита президента Байдена были остановлены поставки этой нефти в Польшу», - указал Обайтек.

Он добавил, что Польша не пострадала от отсутствия поставок от «Татнефти», так как Варшава получает сырьё с таких направлений, «как Северное море, Западная Африка, Мексиканский залив, Персидский залив».

Ранее Байден во время своего выступления в Варшаве заявил, что Россия не одержит победу в конфликте на Украине, сообщает НСН.

