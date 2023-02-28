В Польше прекращение поставок российской нефти связали с визитом Байдена

Председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что поставки российской нефти в Польшу прекратились после визита в страну президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

«Транснефть» назвала причину приостановки экспорта нефти в Польшу

По его словам, у компании были контракты с «Роснефтью» и «Татнефтью» - первый закончился в конце января 2023 года, а второй действовал до 2024-го, однако поставки по нему остановились гораздо раньше.

«Но после визита президента Байдена были остановлены поставки этой нефти в Польшу», - указал Обайтек.

Он добавил, что Польша не пострадала от отсутствия поставок от «Татнефти», так как Варшава получает сырьё с таких направлений, «как Северное море, Западная Африка, Мексиканский залив, Персидский залив».

Ранее Байден во время своего выступления в Варшаве заявил, что Россия не одержит победу в конфликте на Украине, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:Джо БайденПольшаРоссияНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры