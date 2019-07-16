В Польше предрекли падение российского рубля
Из-за смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России рубль может упасть на 9% по отношению к доллару. Об этом заявил аналитик крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый, сообщает Ura.ru.
По его словам, к концу года стоимость доллара может закрепиться на отметке в 69 рублей. Как уточняет РЕН ТВ, такое снижение курса может случиться не только из-за смягчения монетарной политики Центробанка, но и по причине того, что снижается влияние на российскую валюту эффекта от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.
Как поясняет Газета.ру, Федеральная резервная система США также не справится с компенсацией таких последствий от снижения ставки Центрального банка. Негативные последствия, уточняют Известия, будут преобладать над позитивными эффектами действий ФРС.
Ранее сообщалось, что рубль является сaмой недооцененной вaлютой по «индексу биг–мaкa», сообщaет РБК. Рейтинг трaдиционно публикует журнaл The Economist. Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что заявление издания по поводу рубля является политическим. При этом экономические подсчеты, представленные изданием, он назвал ошибочными.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США увидели в поставках российских С-400 в Турцию признаки Первой мировой
- Военный эксперт: Крымский мост надежно прикрыт от ракет с Украины
- На Украине опровергли данные о падении рейтинга партии Зеленского
- Экономист предрек дальнейшее ужесточение пенсионной политики в России
- В Совфеде оценили угрозы Украины «снести» Крымский мост