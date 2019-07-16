В Польше предрекли падение российского рубля

По его словам, к концу года стоимость доллара может закрепиться на отметке в 69 рублей. Как уточняет РЕН ТВ, такое снижение курса может случиться не только из-за смягчения монетарной политики Центробанка, но и по причине того, что снижается влияние на российскую валюту эффекта от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

Как поясняет Газета.ру, Федеральная резервная система США также не справится с компенсацией таких последствий от снижения ставки Центрального банка. Негативные последствия, уточняют Известия, будут преобладать над позитивными эффектами действий ФРС.

Ранее сообщалось, что рубль является сaмой недооцененной вaлютой по «индексу биг–мaкa», сообщaет РБК. Рейтинг трaдиционно публикует журнaл The Economist. Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что заявление издания по поводу рубля является политическим. При этом экономические подсчеты, представленные изданием, он назвал ошибочными.

