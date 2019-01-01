Экономист опроверг объективность «индекса биг мака»
Экономист Василий Колташов в интервью НСН рассказал, что популярная система оценки стоимости национальных валют мало соответствует действительности.
Рубль является сaмой недооцененной вaлютой по «индексу биг–мaкa», сообщaет РБК. Рейтинг трaдиционно публикует журнaл The Economist. Aвторы исследовaния берут зa основу стоимость биг–мaкa в рaзных стрaнaх мирa и срaвнивaют его с курсом вaлют. После этого они делaют вывод о том, кaкие вaлюты переоценены, a кaкие — нaоборот, недооценены. Соглaсно дaнным исследовaния, в СШA биг–мaк стоит $5,74, a в России —130 руб (около $2). Вaлютный курс рубля при этом нa 64,5% выше его реaльной стоимости. Этот покaзaтель ниже у тaких вaлют, кaк укрaинскaя гривнa, румынскaя лея, южноaфрикaнский рэнд и мaлaзийский ринггит. Доллaр при этом нaмного дороже остaльных вaлют. Исключение — швейцaрский фрaнк.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что заявление журнала The Economist по поводу рубля является политическим. При этом экономические подсчеты, представленные изданием, он назвал ошибочными.
«Я бы сам очень хотел, чтобы рубль стал дорогим и стоил 22 рубля за доллар! Как экономист я понимаю проблемы, связанные с курсами валют и почему такая ситуация невозможна. Подсчет строится на стандартных правилах вульгарной политической экономики, на курсе доллара, навязанном всему миру американцами. По факту рубль стоит ровно столько, сколько он должен стоить на рынке. ЦБ РФ сдерживает его колебания в зоне от 60 до 70 рублей за доллар, когда цены на нефть растут или падают. Сдерживание необходимо, чтобы обеспечить стабильность рубля и уменьшить спекуляции. Ведь «покачать» такую валюту и заработать на ней – одно удовольствие, как показали события 2014, 2015 и 2016 годов. Поэтому ЦБ РФ изменил свою подход к формированию валютной стоимости рубля», - отметил эксперт.
Василий Колташов обратил внимание на то, что подсчеты, подобные опубликованным данным в американском журнале, исключают особенности различных экономик: их структуры, процесса производства, ценообразования, стоиомости рабочей силы и иных факторов.
«На самом деле не рубль недооценен, на самом деле переоценены многие другие валюты: доллар, евро и т.д. Их переоцененность связана с особой ролью финансового сектора в экономиках США и стран ЕС. Если бы в российской экономике он был бы настолько же сильным, как, например, в США, рубль был бы в другой позиции совершенно. Но поскольку российская экономика иного типа, то дорогой рубль, за который нас вроде бы агитируют в журнала The Economist, – обманка», - заявил собеседник НСН.
Спекуляции на общественном мнении делаются с определенной целью – начать поиски ответа на вопрос, как сделать рубль более сильным и подтолкнуть Россию за поддержкой к Международному валютному фонду.
«Если бы сейчас российские представители обратились с таким вопросом в Международный Валютный Фонд (МВФ), то получили бы стандартный ответ – такой же, как мы получили в 90-ые. Нам скажут занимать у МВФ валюту, ликвидировать свои золотовалютные резервы, выбрасывая валюту на рынок, таким образом, укрепить рубль по методу Бориса Ельцина и МВФ. А потом мы окажемся в долгах, в роли несамостоятельной экономики и будем наблюдать обвал рубля. Потому что «индекс биг мака» и ему подобные оценки не верны. Не должны валюты в мире стоить одинаково» - считает Колташов.
Ранее председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, как российским золотом «насолить» США.
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