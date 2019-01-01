Автоэксперт: Рост цен на автомобили в России не остановится

«Первое, здесь, конечно рост НДС в начале года с 18% до 20%. Причем надо понимать, что в автопроме НДС взимается неоднократно. Это не просто плюс 2%, а гораздо больше. В конечно итоге в случае с автопромом вклад этого двухпроцентного роста мог составить до 10% и может составить в конечно итоге. Потому что, смотрите: выпустили отдельно где-то двигатель, собрали, 2 процента заплатили. Потом еще какой-то узел собрали, заплатили. Автомобиль делается не на одном заводе. Нельзя его сделать, начиная с колеса и заканчивая последним винтиком. Вот так многоэтапно платили несколько раз, пока конечный автомобиль не достиг потребителя. Часть этих НДС возвращается, но не сразу, а через какое-то время и не все», - объяснил он.

Помимо этого, на формирование цен на авторынке влияют и другие факторы. По словам специалиста, для того, чтобы нивелировать рост стоимости авто автопроизводители уже внедряют разнообразные льготы, однако избежать дальнейшего ее увеличения все равно не удастся.

«Второе, есть же все-таки инфляция. Она не такая большая, но она есть. Ну, и третье, у нас, начиная с 2014 года, изменился очень сильно курс валют по отношению к рублю. И все производители не повысили цены одномоментно. Конечно, никто не мог сразу повысить и повышал постепенно, закладывая каждый год небольшое повышение рублевое. Еще есть причины субъективные, такие как, “новая модель вышла”. Они, как правило, чуть дороже, чем старые. Цены снижаться не будут. Хотя на сегодняшний день все дилеры абсолютно, все производители делают какие-то предложения, чтобы окончательно не лишиться покупателей. Это и скидки, и какие-то бесплатные акции, комплектации предлагают более высокие по цене низкой, кредитные программы. Так что вот это повышение цен на 10% немного компенсировалось вот этими акциями и льготами. Но, в любом случае, дорожать автомобили будут и дальше», - рассказал собеседник НСН.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире НСН, как избежать мошеннически высоких ставок по автокредиту.

