В Польше предложили ввести допналог на продолжающие работать в России компании

В Польше собираются ввести дополнительный налог на предприятия, которые продолжают свою деятельность в России. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

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Он подчеркнул, что эта мера не требует изменения конституции, но войдет в пакет антироссийских санкций.

Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в пресс-центре НСН заявил, что ушедшие с российского рынка под санкционным давлением компании можно простить, а вот добровольно ушедшему бизнесу нужно в будущем запретить работать в России.

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ФОТО: flickr.com
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