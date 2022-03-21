В Польше предложили ввести допналог на продолжающие работать в России компании
В Польше собираются ввести дополнительный налог на предприятия, которые продолжают свою деятельность в России. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.
Он подчеркнул, что эта мера не требует изменения конституции, но войдет в пакет антироссийских санкций.
Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в пресс-центре НСН заявил, что ушедшие с российского рынка под санкционным давлением компании можно простить, а вот добровольно ушедшему бизнесу нужно в будущем запретить работать в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru