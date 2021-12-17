В Польше оценили помощь западных санкций в развитии агросектора России

Западные санкции сыграли немаловажную роль в развитии российского аграрного сектора, сообщает польское издание Myśl Polska.

По словам его обозревателя Анджея Щенсняка, Россия после «смуты 1990-х годов» снова достойна называться продовольственной сверхдержавой.

Он подчеркнул, что в начале нулевых президент России Владимир Путин для преодоления кризиса использовал нефтяные цены, а потом создал план «слезания с нефтяной иглы», и в стране начали действовать программы развития сельского хозяйства. При этом, по его словам, в 2014 году после введения западных санкций, удалось «разбудить спящего сельскохозяйственного медведя».

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Щенсняк напомнил, что в Москве продолжается рекордный экспорт сельхозпродукции. Так, в 2020 году его объем составил $30 миллиардов, а в 2021 – поставки продовольствия за границу увеличились больше, чем на 20%. Основными рынками сбыта для российской продукции остаются Китай, Турция и Евросоюз.

Обозреватель подчеркнул, что на территории Россия находится 10% всех пахотных земель мира, поэтому, хоть деятельность аграриев иногда и осложняется погодными условиями, у нашей страны есть большой потенциал в этой сфере.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Санкции ЕСПутинПольшаРоссияСельское Хозяйство
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