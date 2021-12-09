«Овощи и рыба»: Краснодарскому краю стоит перенять у Китая «аквапонные фермы»

Российским властям следует уделить особое внимание развитию инновационного направления сельского хозяйства «аквапоника» и предоставить максимальные налоговые льготы компаниям и фермерам, развивающим данную технологию.

Соответствующее предложение выдвинул автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

«Предлагаю установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются исследованиями и разработкой технологии аквапоники, производством, установкой и обслуживанием оборудования для аквапонных ферм. Такая поддержка со стороны государства даст стимул отечественным компаниям к популяризации этого метода среди владельцев сельских хозяйств», - отмечает Давыдов.

По его словам, повсеместное внедрение в России аквапоники даст фермерам «двойной эффект» - увеличит прибыль и улучшит качество продукции. В итоге потребители получат более качественные овощи, зелень, рыбу и морепродукты, причем от местных производителей.

«Аквапоника сочетает в себе лучшие технологии аквакультуры (выращивание рыб в искусственных водоемах) и гидропоники (культивирование растений в искусственной среде без почвы). Основная идея заключается в использовании отходов жизнедеятельности рыб в качестве питания для растений. А растения в свою очередь очищают воду для рыб. Весь процесс очистки и переработки происходит естественным путем в замкнутом цикле. Благодаря такой системе, производитель получает сразу два вида продуктов, существенно сокращая расходы на ведение хозяйства», - рассказал Давыдов.

Он отметил, что в Азии давно применяется практика выращивания риса вместе с карпами, но лишь в XXI веке эта технология достигла промышленных масштабов.

«На сегодняшний день современные аквапонные фермы выращивают все виды зелени, китайскую капусту, томаты, перец, лук, огурцы, дыни, бобовые культуры и другие виды растений. Из водных животных чаще всего производится тилапия, форель, окунь, карп, сом, кой, треска, а также пресноводные раки, креветки и мидии», - уточнил автор проекта.

Со своей стороны, заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал аквапонику перспективным направлением.

«Китайцы традиционно запускают рыб на рисовые поля. Если исходить из того, что мы сейчас активно начинаем заниматься природоподобными технологиями, а в природе рыбы и растения сочетаются, это дело, в принципе, перспективное. Если говорить о чисто аквакультурных технологиях, конечно, китайский опыт можно брать, потому что по аквакультуре они первые в мире. Аналогов в России не было. У нас тоже есть рисовые плантации, например, в Краснодарском крае. Может быть туда запускать рыб, как это довольно давно делают в Китае?» - предположил Фрумкин.

По словам Дмитрия Давыдова, аквапонные фермы можно располагать рядом с городами. Это позволит быстро доставлять свежую продукцию жителям самых отдаленных регионов России, удовлетворив их спрос на рыбу, овощи и зелень.

«Поддержка инновационным методам не только оживит предпринимательство в сельском хозяйстве, но также сделает качественную пищу более доступной для граждан, а в длительной перспективе - окажет позитивное воздействие на экологию», - подчеркнул Давыдов.

Аквапоника имеет массу преимуществ перед традиционным сельским хозяйством. В частности, потребление воды снижается на 85%, производство продукции «на квадратный метр» увеличивается в восемь раз. Рыба выращивается без использования гормонов и антибиотиков, а растительная продукция - без пестицидов и гербицидов, добавил автор проекта «20 идей по развитию России».

Эксперты предсказывают стремительный рост рынка продукции, произведенной методом аквапоники, с темпами 12,8% в год: с $668 млн в 2019 году до $1 376 млн в 2025 году. В число ведущих мировых производителей в этом сегменте сегодня входят компании из США, Японии и Австралии.

