В Польше назвали условие получения Россией монопольного права на «Северный поток-2»

В материале отмечается, что из-за отсутствия запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах сложилась тяжелая ситуация. Компаниям Европы будет сложно справиться с резким скачком спроса, и это приведет к дефициту сырья.

По мнению журналиста, Россия попытается использовать «внезапный» европейский энергетический кризис «в своих целях».

«Одна из них состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток-2"», — заключил автор.

