В Польше назвали условие получения Россией монопольного права на «Северный поток-2»
Компания «Газпром» может получить монопольное право на использование газопровода «Северный поток-2» в случае наступления морозов в Европе. Об этом пишет польский журналист Анджей Кублик в своей статье для Gazeta Wyborcza.
В материале отмечается, что из-за отсутствия запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах сложилась тяжелая ситуация. Компаниям Европы будет сложно справиться с резким скачком спроса, и это приведет к дефициту сырья.
По мнению журналиста, Россия попытается использовать «внезапный» европейский энергетический кризис «в своих целях».
«Одна из них состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток-2"», — заключил автор.
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