В Польше назвали условие получения Россией монопольного права на «Северный поток-2»

Компания «Газпром» может получить монопольное право на использование газопровода «Северный поток-2» в случае наступления морозов в Европе. Об этом пишет польский журналист Анджей Кублик в своей статье для Gazeta Wyborcza.

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В материале отмечается, что из-за отсутствия запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах сложилась тяжелая ситуация. Компаниям Европы будет сложно справиться с резким скачком спроса, и это приведет к дефициту сырья.

По мнению журналиста, Россия попытается использовать «внезапный» европейский энергетический кризис «в своих целях».

«Одна из них состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток-2"», — заключил автор.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияЕвропаСеверный Поток-2
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