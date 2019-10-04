В Польше назвали сроки отказа от российского газа
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о том, что страна полностью откажется от российского газа к 2022 году, пишут «Известия».
Тогда же закончится срок действия контракта на поставку голубого топлива между Польшей и Россией. Наимский подчеркнул, что страна будет получать газ через новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe. Ожидается, что поставлять газ Польше будут США и Катар.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в интервью RT усомнился в том, что Варшава сможет полностью отказаться от российского газа, так как поставки из США и Катара будут по определению дороже.
Парламентарий отметил, что Варшаве стоило бы поставлять газ своим гражданам по более выгодным ценам.
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