В Польше назвали сроки отказа от российского газа

4 октября 201910:21

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о том, что страна полностью откажется от российского газа к 2022 году, пишут «Известия».

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Тогда же закончится срок действия контракта на поставку голубого топлива между Польшей и Россией. Наимский подчеркнул, что страна будет получать газ через новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe. Ожидается, что поставлять газ Польше будут США и Катар.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в интервью RT усомнился в том, что Варшава сможет полностью отказаться от российского газа, так как поставки из США и Катара будут по определению дороже.

Парламентарий отметил, что Варшаве стоило бы поставлять газ своим гражданам по более выгодным ценам.

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