В Подмосковье открыт первый участок скоростной трассы «Москва-Казань-Екатеринбург»

В России запущено движение по первому отрезку скоростной автодороги М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург». В церемонии открытия в формате видеоконференции участвовал президент Владимир Путин. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Андрей Бочкарев: На пересечении МЦД с автодорогами построят 44 тоннеля, эстакады и путепровода

Запущен в эксплуатацию участок протяжённостью 23 километра от Электростали до Орехово-Зуево. Он соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108, более известное как «Большая бетонка»).

С запуском новой трассы стало удобнее объезжать Ногинск: автомобилисты экономят около получаса времени независимо от направления движения, так как максимально разрешённая скорость на этом участке —110 км/ч. Оплатить проезд можно через систему «Свободный поток», уже внедрённую на ЦКАД.

До конца 2022 года в эксплуатацию будет введено 106 километров дороги М-12. Строительство трассы планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что завершение реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную ситуацию на севере и северо-востоке города


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ОткрытиеВладимир ПутинВысокоскоростная МагистральСтроительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры