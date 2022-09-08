В Подмосковье открыт первый участок скоростной трассы «Москва-Казань-Екатеринбург»
В России запущено движение по первому отрезку скоростной автодороги М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург». В церемонии открытия в формате видеоконференции участвовал президент Владимир Путин. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Запущен в эксплуатацию участок протяжённостью 23 километра от Электростали до Орехово-Зуево. Он соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108, более известное как «Большая бетонка»).
С запуском новой трассы стало удобнее объезжать Ногинск: автомобилисты экономят около получаса времени независимо от направления движения, так как максимально разрешённая скорость на этом участке —110 км/ч. Оплатить проезд можно через систему «Свободный поток», уже внедрённую на ЦКАД.
До конца 2022 года в эксплуатацию будет введено 106 километров дороги М-12. Строительство трассы планируется завершить до конца 2024 года.
Ранее заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что завершение реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную ситуацию на севере и северо-востоке города
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