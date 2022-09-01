Андрей Бочкарев: На пересечении МЦД с автодорогами построят 44 тоннеля, эстакады и путепровода

Сорок четыре тоннеля, путепровода и эстакады планируется построить на пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автомобильных дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего на протяжении Московских центральных диаметров предполагается построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода. При этом, по мере разработки проектов развития городских территорий и возникновения необходимости, места расположений и число дорожных связок может измениться», – отметил вице-мэр.

Глава Строительного комплекса указал, что наибольшее количество сооружений — 12 тоннелей и путепроводов —планируется построить на МЦД-2; еще 11 объектов появится на МЦД-3. Кроме того, на МЦД-1 и МЦД-5 планируется строительство девяти и восьми дорожных связок соответственно, а на МЦД-4 – четырех сооружений.

В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что работа над размещением транспортных сооружений по маршрутам МЦД важна для формирования всего транспортного каркаса столицы.

«Развитие Московских центральных диаметров и значительное повышение интенсивности движения поездов требует создания дополнительных беспрепятственных транспортных маршрутов, способствующих повышению связанности территорий, вариативности и скорости передвижения по городу», – подчеркнула Княжевская.

