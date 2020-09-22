В Пенсионном фонде опровергли приостановку выплат пенсий

В Пенсионном фонде РФ опровергли информацию о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит», — заявили РИА Новости в ПФР.

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Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сообщил журналистам, что якобы получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства в течение шести месяцев.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права. Он напомнил, что в России получают пенсии около 46 миллионов человек, она у всех разная, в ее расчетах есть масса коэффициентов – географические, по условиям труда, также в саму пенсионную систему неоднократно вносились изменения, а потому возможны ошибки.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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