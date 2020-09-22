В Пенсионном фонде опровергли приостановку выплат пенсий

В Пенсионном фонде РФ опровергли информацию о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит», — заявили РИА Новости в ПФР.