В Пенсионном фонде опровергли приостановку выплат пенсий
В Пенсионном фонде РФ опровергли информацию о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит», — заявили РИА Новости в ПФР.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сообщил журналистам, что якобы получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства в течение шести месяцев.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права. Он напомнил, что в России получают пенсии около 46 миллионов человек, она у всех разная, в ее расчетах есть масса коэффициентов – географические, по условиям труда, также в саму пенсионную систему неоднократно вносились изменения, а потому возможны ошибки.
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