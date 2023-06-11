В Пакистан прибыла первая партия российской нефти

Партию нефти доставили в порт Карачи. Разгрузка запланирована на 12 июня, уточнил глава правительства Пакистана.

Шариф назвал событие «знаменательным» и выразил уверенность, что начало поставок российской нефти укрепит отношения двух стран.

Министерство финансов РФ ранее сообщило, что нефтегазовые доходы федерального бюджета с января по май 2023 года сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства, предварительный дефицит бюджета составил 3,411 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

