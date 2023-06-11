В Пакистан прибыла первая партия российской нефти
Российская нефть начала прибывать в Пакистан. Об этом заявил премьер-министр республики Шехбаз Шариф в своем Twitter (заблокирован в РФ).
Партию нефти доставили в порт Карачи. Разгрузка запланирована на 12 июня, уточнил глава правительства Пакистана.
Шариф назвал событие «знаменательным» и выразил уверенность, что начало поставок российской нефти укрепит отношения двух стран.
Министерство финансов РФ ранее сообщило, что нефтегазовые доходы федерального бюджета с января по май 2023 года сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства, предварительный дефицит бюджета составил 3,411 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МАГАТЭ посетит Киев и Запорожскую АЭС
- В Крыму восстановили движение на поврежденном участке железной дороги
- В Пакистан прибыла первая партия российской нефти
- Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром
- В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель
- Экс-аналитик ЦРУ: США собираются отдать Зеленского «на съедение»
- ЦСКА стал победителем Кубка России
- В Новой Каховке полностью сошла вода
- С подконтрольной Киеву территории вернулись 94 российских военных
- Офис Зеленского отверг возможность переговоров с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru