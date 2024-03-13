Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно необходимые лекарства в России

В России динамику цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства удается обеспечивать ниже уровня инфляции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает ТАСС.

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По его словам, контроль за ценами на лекарственные препараты остается для российских граждан по-прежнему чувствительным вопросом.

«Введение маркировки препаратов помогает управлять процессами и обеспечивает стабильность», - отметил министр.

Ранее фармпроизводители предостерегли от избыточного контроля за «разбегом» цен на лекарства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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