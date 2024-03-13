Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно необходимые лекарства в России
В России динамику цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства удается обеспечивать ниже уровня инфляции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает ТАСС.
По его словам, контроль за ценами на лекарственные препараты остается для российских граждан по-прежнему чувствительным вопросом.
«Введение маркировки препаратов помогает управлять процессами и обеспечивает стабильность», - отметил министр.
Ранее фармпроизводители предостерегли от избыточного контроля за «разбегом» цен на лекарства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru