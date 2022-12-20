Стало известно, какую валюту лучше покупать в 2023 году

Россиянам в 2023 году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкций, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Стало известно, как правильно покупать доллары

Он посоветовал отказаться от доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. Эксперт призвал присмотреться на Московской бирже к юаню.

Антонов также заявил, что рубль вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.

Падение курса рубля не будет обвальным, однако к концу года доллар может приблизиться к курсу 70 рублей, предположил в эфире НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:Валюта
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