Стало известно, какую валюту лучше покупать в 2023 году

Он посоветовал отказаться от доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. Эксперт призвал присмотреться на Московской бирже к юаню.

Антонов также заявил, что рубль вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.

Падение курса рубля не будет обвальным, однако к концу года доллар может приблизиться к курсу 70 рублей, предположил в эфире НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

