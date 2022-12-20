Стало известно, какую валюту лучше покупать в 2023 году
Россиянам в 2023 году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкций, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
Он посоветовал отказаться от доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. Эксперт призвал присмотреться на Московской бирже к юаню.
Антонов также заявил, что рубль вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.
Падение курса рубля не будет обвальным, однако к концу года доллар может приблизиться к курсу 70 рублей, предположил в эфире НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
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