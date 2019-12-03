В ОПЕК предрекли конец «золотого века» добычи нефти в США

Как уточняет издание, оценка нефтяных трейдеров совпадает с мнением членов ОПЕК, пишет РЕН ТВ. Кроме того, уточняется что на фоне объявления о сокращении расходов американских независимых компаний, крупные игроки продолжат наращивать добычу нефти.

Уточняется, что наибольшей проблемой для ОПЕК по-прежнему остается не сланцевая нефть Соединенных Штатов Америки, а общий рост добычи нефти в Бразилии и Норвегии, пишет Газета.ру.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет» заявил, что страна не намерена использовать технологии добычи сланцевой нефти и газа, так как они наносят вред экологии. Тем не менее технологии по добыче труднодоступной нефти в России уже существуют, заявил в беседе с НСН аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В частности, он пояснил, что еще в 2014 году стало понятно, что нужно развивать какие-то новые проекты, потому что по советским методам добыча снижается.

