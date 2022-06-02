В ООН призвали отказаться от вложений в ископаемые виды топлива

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в четверг на конференции «Стокгольм 50+» по проблемам окружающей среды, призвал все страны ликвидировать угольную инфраструктуру к 2040 году, его обращение приводится на официальном сайте Всемирной организации.

По его словам, государства «Большой двадцатки» могли бы отказаться от угля на десять лет раньше. Генсек ООН предупредил, природные системы Земли не в состоянии выдерживать запросы человечества.