Власти Германии из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанции

Министерство экономики Германии подготовило чрезвычайный указ, согласно которому в случае прекращения поставок газа из России власти страны могут возобновить работу законсервированных угольных и мазутных ТЭС, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

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Как ожидается, загрузка угольной генерации будет носить временный характер и рассматривается как вынужденная мера. Данное решение ФРГ принимается с учетом ранее объявленных планов Берлина по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии и отказу от угольной генерации к 2030 году.

Напомним, около трети компаний Германии ожидают ухудшения финансового положения в связи с событиями на Украине. Спад ожидают в основном компании строительной отрасли и промышленности.

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ТЕГИ:Российский ГазУгольГермания
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