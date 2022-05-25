Власти Германии из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанции
Министерство экономики Германии подготовило чрезвычайный указ, согласно которому в случае прекращения поставок газа из России власти страны могут возобновить работу законсервированных угольных и мазутных ТЭС, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.
Как ожидается, загрузка угольной генерации будет носить временный характер и рассматривается как вынужденная мера. Данное решение ФРГ принимается с учетом ранее объявленных планов Берлина по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии и отказу от угольной генерации к 2030 году.
Напомним, около трети компаний Германии ожидают ухудшения финансового положения в связи с событиями на Украине. Спад ожидают в основном компании строительной отрасли и промышленности.
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