Силуанов: Доходы и расходы бюджета РФ в 2023 году превысили план
Доходы и расходы российского федерального бюджета в текущем году превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, расходы федерального бюджета по итогам 2023 года составят 32,2 трлн рублей.
«(Выросли – ред. НСН) доходы, в первую очередь ненефтегазовые, - на 3,1 трлн рублей», - сказал Силуанов.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что зависимость российской экономики от нефти и газа снизилась. По словам главы ЦБ, доля нефтегазового сектора в ВВП страны уменьшилась, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер сценарист и прозаик Юрий Арабов
- Оружейник Гастон Глок умер в возрасте 94 лет
- Минюст признал организацию «Настоящая Россия» нежелательной в России
- Кравцов заявил о поступлении обновленного учебника истории в школы
- Миронов призвал лишить наград и концертов участников «голой вечеринки» Ивлеевой
- Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
- Дед шпажиста Биды объяснил его отъезд в США
- Силуанов: Доходы и расходы бюджета РФ в 2023 году превысили план
- Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой «искупить вину» в Чечне
- Голикова: в России нет дефицита иностранной рабочей силы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru