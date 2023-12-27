Силуанов: Доходы и расходы бюджета РФ в 2023 году превысили план

Доходы и расходы российского федерального бюджета в текущем году превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Минфин: Нефтегазовые доходы России упали на 22,8% в январе-ноябре

По его словам, расходы федерального бюджета по итогам 2023 года составят 32,2 трлн рублей.

«(Выросли – ред. НСН) доходы, в первую очередь ненефтегазовые, - на 3,1 трлн рублей», - сказал Силуанов.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что зависимость российской экономики от нефти и газа снизилась. По словам главы ЦБ, доля нефтегазового сектора в ВВП страны уменьшилась, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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