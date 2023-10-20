В октябре банки отклонили более 80% заявок россиян на кредиты
Российские банки в октябре 2023 года отказали в выдаче кредитов наличными более чем 80% россиян. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Сравни.ру» сообщает РБК.
По данным маркетплейса, в первой половине октября было одобрено только 19% заявок. Отмечается, что в сентябре этот показатель был равен 37,13%, а в августе - 48,5%. Среднемесячный показатель выданных кредитов с начала года составил 41,4%.
«Действительно, уровень одобрения в розничном кредитовании снижается. Причём его существенное сокращение проявилось ещё в сентябре текущего года», — заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
В банках РБК подтвердили, что действительно фиксируют снижение уровня одобрения заявок в октябре, отметив также и снижение размера одобренных сумм. В кредитных организациях сложившуюся ситуацию связали с ужесточением регулирования со стороны Центробанка РФ.
Ранее Банк России, с целью сбалансировать структуру кредитования, установил более строгие ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru