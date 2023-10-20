В октябре банки отклонили более 80% заявок россиян на кредиты

По данным маркетплейса, в первой половине октября было одобрено только 19% заявок. Отмечается, что в сентябре этот показатель был равен 37,13%, а в августе - 48,5%. Среднемесячный показатель выданных кредитов с начала года составил 41,4%.

«Действительно, уровень одобрения в розничном кредитовании снижается. Причём его существенное сокращение проявилось ещё в сентябре текущего года», — заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

В банках РБК подтвердили, что действительно фиксируют снижение уровня одобрения заявок в октябре, отметив также и снижение размера одобренных сумм. В кредитных организациях сложившуюся ситуацию связали с ужесточением регулирования со стороны Центробанка РФ.

Ранее Банк России, с целью сбалансировать структуру кредитования, установил более строгие ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

