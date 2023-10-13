Россия даст в долг другим странам почти полтора триллиона рублей
В ближайшие три года России выделит другим странам 1,4 триллиона рублей на кредиты другим странам, следует из проекта закона о бюджете на 2024-2026 годы, пишет РБК.
Указанный объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, завершения уже действующих проектов и поддержки отечественного экспорта. При этом России по долгам вернут 1,1 миллиарда долларов.
Эти деньги будут выданы странам Африки и Азии, а также Турция, Венгрия, Белоруссия, Египет, Индия, Иран и Бангладеш.
Накануне в Центробанке выразили озабоченность ситуацией на ипотечном рынке России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru