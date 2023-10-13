Россия даст в долг другим странам почти полтора триллиона рублей

В ближайшие три года России выделит другим странам 1,4 триллиона рублей на кредиты другим странам, следует из проекта закона о бюджете на 2024-2026 годы, пишет РБК.

Россияне рассказали, на что готовы взять кредит

Указанный объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, завершения уже действующих проектов и поддержки отечественного экспорта. При этом России по долгам вернут 1,1 миллиарда долларов.

Эти деньги будут выданы странам Африки и Азии, а также Турция, Венгрия, Белоруссия, Египет, Индия, Иран и Бангладеш.

Накануне в Центробанке выразили озабоченность ситуацией на ипотечном рынке России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры