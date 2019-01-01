В НСН началась пресс-конференция о будущем криптовалют в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Возвращение биткоина. Будущее криптовалют в России».

В ходе пресс-конференции НСН её участники расскажут о будущем рынка криптовалют в России и спрогнозируют изменения стоимости биткоина в ближайшем времени.

В пресс-конференции НСН примут участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин и руководитель центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный.

Напомним, что в середине мая курс биткоина впервые с июля 2018 года превысил отметку в восемь тысяч долларов. В последний раз, когда биткоин начинал резко подниматься в стоимости, за несколько месяцев он подорожал на 1300% и достиг отметки в 20 тысяч долларов.

