СМИ: Audi прекращает поставки автомобилей в США

По данным газеты, легковушки, ввезённые в США после 2 апреля, будут временно задержаны, дилерам их передавать не будут.

«На складах Audi в США сейчас более 37 тысяч автомобилей, на которые пошлины не распространяются, и их можно продать», - говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что, злоупотребляя пошлинами, США занимаются экономическим буллингом, пишут «Известия».

