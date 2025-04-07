СМИ: Audi прекращает поставки автомобилей в США

Немецкая компания Audi прекращает поставки своих автомобилей в США из-за американских пошлин. Об этом сообщае издание Automobilwoche.

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По данным газеты, легковушки, ввезённые в США после 2 апреля, будут временно задержаны, дилерам их передавать не будут.

«На складах Audi в США сейчас более 37 тысяч автомобилей, на которые пошлины не распространяются, и их можно продать», - говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что, злоупотребляя пошлинами, США занимаются экономическим буллингом, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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