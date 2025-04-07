СМИ: На полумарафоне в Мадриде у двух бегунов остановилось сердце
Во время полумарафона Mоvistar Madrid в испанском Мадриде, который состоялся 6 апреля, у двоих спортсменов остановилось сердце, сообщило испанское издание Eldiario.es.
По данным издания, 35-летний мужчина во время забега потерял создание и пережил сердечный приступ. Медики пытались реанимировать его, однако он скончался.
Второй 20-летний молодой человек был госпитализирован критическом состоянии.
Ранее итальянский нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин потерял сознание после удара в голову в результате столкновения в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу против "Вероны", передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru