Американский астронавт Ким выбрал русскую песню для полета на МКС
Американский астронавт Джонатан Ким заявил, что перед стартом миссии к Международной космической станции (МКС) он послушает песню группы «Комбинация».
На пресс-конференции он указал, что составил плейлист из треков, напоминающих ему о космосе, а также являющихся особенными для него и его семьи.
«Там есть песня Дэвида Боуи «Starman», а также я послушаю мою любимую российскую песню «American boy», - заключил астронавт.
Ранее Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля «Союз МС-27», а который кроме Кима вошлди космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru