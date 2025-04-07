Американский астронавт Ким выбрал русскую песню для полета на МКС

На пресс-конференции он указал, что составил плейлист из треков, напоминающих ему о космосе, а также являющихся особенными для него и его семьи.

«Там есть песня Дэвида Боуи «Starman», а также я послушаю мою любимую российскую песню «American boy», - заключил астронавт.

Ранее Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля «Союз МС-27», а который кроме Кима вошлди космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, сообщает RT.