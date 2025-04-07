Шнуров посвятит песню Овечкину после рекорда хоккеиста в КХЛ

«Да, это так. Больше подробностей не раскрываем», - сказал Шахиди в беседе с РИА Новости.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина сейчас 895 забитых шайб в 1487 матчах. Сам Овечкин отметил, что посвящает свой великий гол умершему отцу, а также другим членам семьи. На историческом матче присутствовала семья 39-летнего спортсмена: его мать Татьяна и супруга Анастасия с сыновьями Сергеем и Ильей. Игру посетил и сам Гретцки.



