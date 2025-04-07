Шнуров посвятит песню Овечкину после рекорда хоккеиста в КХЛ
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров работает над песней, посвященной рекорду российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом рассказал концертный директор коллектива Табриз Шахиди.
«Да, это так. Больше подробностей не раскрываем», - сказал Шахиди в беседе с РИА Новости.
В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина сейчас 895 забитых шайб в 1487 матчах. Сам Овечкин отметил, что посвящает свой великий гол умершему отцу, а также другим членам семьи. На историческом матче присутствовала семья 39-летнего спортсмена: его мать Татьяна и супруга Анастасия с сыновьями Сергеем и Ильей. Игру посетил и сам Гретцки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru