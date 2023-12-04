«Никакого хайпа!»: В отрасли раскрыли главный лайфхак при покупке квартир
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что сейчас покупать квартиры с точки зрения инвестиций невыгодно.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН раскрыла главный лайфхак при покупке квартиры. По ее словам, покупать недвижимость с точки зрения инвестиций необходимо тогда, когда весь рынок, наоборот, в большей степени продает.
«При покупке жилья нужно смотреть в целом на тенденции. Если на рынке авиабилетов, надо покупать по четвергам и рано утром, то рынок недвижимости более инертный. Тенденции срабатывают через два-три месяца, это время, которое требуется гражданам для выбора своего варианта. Лайфхак такой: я покупаю недвижимость не тогда, когда все покупают, а когда все продают. Это совет такой универсальный. На хайпе сделки никто не делает», - объяснила она.
В связи с этим вкладываться в недвижимость сейчас, по словам Радченко, невыгодно. С другой стороны, если есть потребность в жилье именно сейчас, ждать лучших времен не стоит.
«Сейчас никто особо не продает, граждане придерживают свои квартиры, поэтому я не покупаю, я не вижу смысла. До марта не вижу смысла в принципе. Но это именно с точки зрения инвестиций. Если для жизни, покупайте тогда, когда есть потребность – не ждите распродаж. А с точки зрения инвестиций сейчас не самое лучшее время», - заключила собеседница НСН.
Ранее Радченко заявила «Радиоточке НСН», что большая инфляция и высокие ставки от ЦБ не позволяют застройщикам делать новогодние скидки, но квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 5-10% к концу года.
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