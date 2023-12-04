«Никакого хайпа!»: В отрасли раскрыли главный лайфхак при покупке квартир

«При покупке жилья нужно смотреть в целом на тенденции. Если на рынке авиабилетов, надо покупать по четвергам и рано утром, то рынок недвижимости более инертный. Тенденции срабатывают через два-три месяца, это время, которое требуется гражданам для выбора своего варианта. Лайфхак такой: я покупаю недвижимость не тогда, когда все покупают, а когда все продают. Это совет такой универсальный. На хайпе сделки никто не делает», - объяснила она.

В связи с этим вкладываться в недвижимость сейчас, по словам Радченко, невыгодно. С другой стороны, если есть потребность в жилье именно сейчас, ждать лучших времен не стоит.

«Сейчас никто особо не продает, граждане придерживают свои квартиры, поэтому я не покупаю, я не вижу смысла. До марта не вижу смысла в принципе. Но это именно с точки зрения инвестиций. Если для жизни, покупайте тогда, когда есть потребность – не ждите распродаж. А с точки зрения инвестиций сейчас не самое лучшее время», - заключила собеседница НСН.

Ранее Радченко заявила «Радиоточке НСН», что большая инфляция и высокие ставки от ЦБ не позволяют застройщикам делать новогодние скидки, но квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 5-10% к концу года.

