В НАК опровергли любую пользу коррупции

«Это ошибочная точка зрения. Во время действия еще советских законов, тех нормативных актов должен был развиваться частный бизнес. И коррупция позволяла обходить те барьеры, которые были созданы, противоречила законодательству. И коррупция никогда не будет помогать экономике, потому что она нарушает основные принципы, которые есть в свободной экономике. Обходя этот барьер, один может коррумпировать, другой – нет, один хочет коррумпировать, второй – нет. Тем самым принцип конкуренции нарушается, а это основной принцип, который есть в экономике», – сказал специалист.

Эксперт также не поддержал мнение о том, что низкий уровень коррупции чаще всего встречается в демократических странах.

«Это неправда. Вспомните 90-е годы. Тогда было дозволено все, максимальная свобода СМИ, была максимальная политическая конкуренция, по всем критериям была демократия. И именно в этот момент формировалась коррупционная система. Самая ярко-выраженная, с олигархами и прочим. Поэтому это все легенды. Причем эти легенды пытаются внедрить, чтобы преподнести людям такую историю. Если бы это было так, президент Российской Федерации не объявил бы коррупцию как одну из угроз национальной безопасности. И это правильно», – прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки. Большинство осужденных — сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.

