В «Нафтогазе» назвали дату продолжения переговоров по транзиту

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — заявил он.

По его словам, приостановка транзита газа на длительный срок станет серьезным вызовом для украинской экономики, пишут Известия.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» обратился в суд с иском к властям Украины. Компания требует аннулировать контракт, заключенный Киевом с американской компанией на разработку нефтегазового месторождения в Черниговской области. В интервью НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что подобные сделки с иностранными фирмами — это логичный финал последних пятилетних усилий киевских руководителей.



