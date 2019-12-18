В «Нафтогазе» назвали дату продолжения переговоров по транзиту
Если переговоры по транзиту газа в 2019 году не состоятся или стороны не придут к соглашению, то переговоры могут продолжиться весной 2020 года, заявил в интервью изданию «Зеркало недели» глава «Нафтогаза Украины» Андрей Кобелев.
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — заявил он.
По его словам, приостановка транзита газа на длительный срок станет серьезным вызовом для украинской экономики, пишут Известия.
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» обратился в суд с иском к властям Украины. Компания требует аннулировать контракт, заключенный Киевом с американской компанией на разработку нефтегазового месторождения в Черниговской области. В интервью НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что подобные сделки с иностранными фирмами — это логичный финал последних пятилетних усилий киевских руководителей.
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